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Путин заявил, что Россия будет существовать только суверенной

Путин: Россия либо будет суверенной, либо ее не будет вообще
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Иван Секретарев/РИА Новости

Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, заявил глава государства Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в Telegram-канале корреспондента.

«Просто мы по-другому жить не можем, Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», — заявил он.

В ходе этого же интервью глава государства заявил, что по дороге на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2007 году полностью переписал свою речь. По словам Путина, ему «показалось, что пора все-таки» сказать Западу, что нужно «‎жить дружно» и относиться друг к другу с уважением.

Кроме того, в ходе беседы с Зарубиным президент России признался, что перенял свое отношение к малой родине и к стране в целом у родителей. Он отметил, что родители были людьми очень простыми.

По его словам, они нечасто говорили о Великой Отечественной войне и о восстановлении страны. Однако когда мать и отец Путина заводили речь о родине и семье, то часто отзывались об этом как о чем-то «общем, едином целом».

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