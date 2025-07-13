Путин раскрыл главный принцип своей работы

Путин заявил, что строит свою работу по принципу «семь раз отмерь, один отрежь»

Президент России Владимир Путин признался в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что выстраивает свою работу по принципу «семь раз отмерь, один отрежь».

«Свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», — сказал российский лидер.

Журналист напомнил, что в числе характеристик Путина есть «пониженное чувство опасности». На что глава государства заявил, что это не совсем точное описание, которое было дано ему во время подготовки к работе в нелегальной разведке. Он отметил, что для выявления личных и деловых качеств кандидата создавались искусственные ситуации, связанные с риском. Президент признался, что знал об этом, поэтому вел себя спокойнее, чем любой другой человек.

Путин добавил, что оценка психологов, о которой упомянул Зарубин, является неточной, поскольку происходящее не было связано с боевой ситуацией.

В этом же интервью Владимир Путин рассказал, что лежит в основе противоречий России и Запада. По его словам, многие считают, что главные противоречия идеологического характера. Однако на самом деле корень проблемы кроется в геополитике.

Российский лидер пояснил, что после распада СССР осталось «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам» России. Он считает, что это связано с желанием Запада достичь определенных геополитических преимуществ. Президент подчеркнул, что, несмотря на попытки донести позицию РФ, представители западных государств оставались равнодушными.

Ранее Путин рассказал, с какой привычкой он не расстанется.