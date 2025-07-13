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Путин рассказал о своих родителях

Путин заявил, что перенял отношение к малой родине и к стране у родителей
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин признался, что перенял свое отношение к малой родине и к стране в целом у родителей. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он заявил, что его мать и отец всегда по-особому и с теплотой относились месту, где родились и выросли.

«Отец считал своей родиной не только Петербург, но и деревню, где он вырос, в Калининской области — сейчас Тверской области, а тогда тоже была Тверь», — вспомнил глава государства.

Президент отметил, что родители были людьми очень простыми. По его словам, они нечасто говорили о Великой Отечественной войне и о восстановлении страны. Однако когда мать и отец Путина заводили речь о родине и семье, то часто отзывались об этом как о чем-то «общем, едином целом».

«Я так к этому и привык относиться», — сказал российский лидер.

До этого Зарубин опубликовал новые кадры из квартиры Путина в Кремле, в которые попала часть гардероба главы государства. Из видео следует, что галстуки российского лидера висят на открытых вешалках. Также в гардеробе представлены около десяти костюмов и несколько рубашек.

Журналист побывал в гостях у Путина в его кремлевской квартире в мае. Президент рассказал о распорядке дня, показал, что у него в холодильнике, а также пригласил репортера за стол. Подробнее о том, как живет российский лидер, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл главный принцип своей работы.

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