Трамп высказался о поставках ракет для Украины

Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, мы не планируем этого делать», — заявил глава государства, отвечая на вопрос о возможных поставках.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В ходе переговоров американский лидер заявил, что Соединенные Штаты готовы продать странам НАТО ракеты малой и средней дальности класса «воздух-воздух», а также снаряды для гаубиц для передачи украинской стороне.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскрыл, находится ли он на стороне Украины.