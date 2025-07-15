Трамп высказался о поставках ракет для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты. Его слова приводит РИА Новости.
«Нет, мы не планируем этого делать», — заявил глава государства, отвечая на вопрос о возможных поставках.
14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.
В ходе переговоров американский лидер заявил, что Соединенные Штаты готовы продать странам НАТО ракеты малой и средней дальности класса «воздух-воздух», а также снаряды для гаубиц для передачи украинской стороне.
В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Трамп раскрыл, находится ли он на стороне Украины.