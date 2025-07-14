Трамп выразил готовность продать странам НАТО ракеты для передачи Украине

Соединенные Штаты готовы продать странам НАТО ракеты малой и средней дальности класса «воздух-воздух», а также снаряды для гаубиц для передачи украинской стороне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.

«США также могли бы продать членам НАТО ракеты малой дальности, гаубичные снаряды и ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, которые затем были бы переданы Украине», — говорится в статье.

По данным американских чиновников, мотивы решения американского лидера по вопросу поставки вооружений многогранны.

В публикации подчеркивается, что продавая оружие европейским странам, а не поставляя его непосредственно на территорию Украины, Трамп пытается оградить себя от критики за то, что «он отменяет предвыборное обещание сократить роль США в многолетней войне».

В ходе выступления в Белом доме президент США заявил, что американские союзники смогут выделить 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для Украины. По его словам, США будут готовы в дальнейшем передать союзникам новые системы ЗРК взамен тех, которые передадут Киеву.

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к беседам с Путиным.