Трамп раскрыл, находится ли он на стороне Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос, занимает ли он теперь сторону Украины. Американский лидер заявил, что он на стороне человечества и хочет завершения кровопролития, пишет ТАСС.

«‎Я не занимаю чью-либо сторону. <...> Я на стороне человечества», — сказал он журналистам.

До этого президент США заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не должен целиться по Москве. Его комментарии появились после того, как газета Financial Times опубликовала свой вариант разговора Трампа с Зеленским, согласно которому, глава Белого дома призывал Киев наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии заставить Россию сесть за стол переговоров.

Также американская газета Washington Post опубликовала статью со ссылкой на источник, в котором утверждалось, что президент США якобы призвал украинского лидера усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по российской столице.

Ранее американский профессор раскрыл ошибку Трампа в отношении Путина.