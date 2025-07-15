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Трамп не стал подтверждать готовность к встрече с Путиным

ТАСС: Трамп не стал подтверждать, что готов к встрече с Путиным
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Piroschka Van De Wouw/Reuters

Президент США Дональд Трамп не подтвердил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

«Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован президентом Путиным. Я за последние три месяца завершил много войн. Но эту еще не удалось», — заявил он.

Трамп отметил, что конфликт на Украине — это «война Байдена».

До этого американский лидер заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с российским коллегой. На вопрос о доверии Путину Трамп ответил, что он почти никому не доверяет. По словам американского лидера, ему четыре раза казалось, что ему удастся заключить соглашение с Россией относительно урегулирования на Украине.

В ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что считает Путина «крутым парнем». По его словам, российский лидер «одурачил» его предшественников: Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обаму и Джо Байдена.

Ранее Трамп выразил недовольство позицией России по Украине.

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