Эксперт назвал ультиматум Трампа «откровенной информационной шумихой»

Заявление президента США Дональда Трампа об ультиматуме России — это «откровенная информационная шумиха», направленная на внутреннюю аудиторию. Такое мнение в интервью Общественной Службе Новостей высказал политический аналитик Александр Роджерс.

Он пояснил, что на американского лидера, с одной стороны, оказывают давление политические «ястребы», которые намерены «протащить» разрушительные для Соединенных Штатов санкции, а с другой — навис скандал со «списками Эпштейна», и теперь надо отвлекать внимание избирателей.

«Сто дней уже были, были и сутки. Теперь добавились еще пятьдесят дней. Через пятьдесят дней будет 3 сентября, и можно будет «календарь перевернуть», — сыронизировал политолог.

14 июля Трамп заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины в 100% против Москвы, если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней.

Также американский лидер пообещал Киеву новые поставки оружия, в том числе ЗРК Patriot. По его словам, они необходимы для защиты страны, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

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