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Эксперт назвал ультиматум Трампа «откровенной информационной шумихой»

Политолог Роджерс: ультиматум Трампа в адрес России рассчитан на население США
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа об ультиматуме России — это «откровенная информационная шумиха», направленная на внутреннюю аудиторию. Такое мнение в интервью Общественной Службе Новостей высказал политический аналитик Александр Роджерс.

Он пояснил, что на американского лидера, с одной стороны, оказывают давление политические «ястребы», которые намерены «протащить» разрушительные для Соединенных Штатов санкции, а с другой — навис скандал со «списками Эпштейна», и теперь надо отвлекать внимание избирателей.

«Сто дней уже были, были и сутки. Теперь добавились еще пятьдесят дней. Через пятьдесят дней будет 3 сентября, и можно будет «календарь перевернуть», — сыронизировал политолог.

14 июля Трамп заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины в 100% против Москвы, если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней.

Также американский лидер пообещал Киеву новые поставки оружия, в том числе ЗРК Patriot. По его словам, они необходимы для защиты страны, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Ранее Лавров ответил известной пословицей авторам санкционных войн.

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