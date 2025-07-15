Пять россиян попали в черный список ЕС за «нарушение прав человека»

Совет ЕС ввел санкции против пяти россиян, обвинив их в нарушении прав человека

Совет ЕС ввел санкции против пяти россиян, обвинив их в нарушении прав человека. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета.

«Совет ЕС ввел запретительные меры против пяти россиян», — сообщается в документе.

В тексте заявления отмечается, что эти пять россиян якобы ответственны за «серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции». Имена граждан РФ, которые попали в черный список, сообщат 16 июля, после того, как будет опубликовано постановление в «Официальном журнале ЕС».

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что ЕС может принять новый пакет санкций против России уже 16 июля. По его словам, среди ограничений остается новый потолок цен на российские энергоносители.

15 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ не был принят на заседании глав МИД стран Евросоюза.

5 июля Словакия заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС. По словам премьер-министра республики Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

9 июля Словакия повторно заблокировала принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против РФ.

Ранее Эстония пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России.