В Польше предположили, когда будет принят новый пакет санкций ЕС против РФ

Сикорский рассчитывает, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ будет принят 16 июля

Европейский союз (ЕС) может принять новый пакет санкций против России уже 16 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что этот пакет будет принят в течение часов, а не дней — то есть, может, завтра», — сказал он.

По словам главы МИД Польши, новый потолок цен на российские энергоносители остается в проекте санкций.

Несколько часов назад министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что 18-й пакет санкций ЕС против России не был принят на заседании глав МИД стран Евросоюза.

5 июля Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

9 июля Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против РФ.

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна заявил, что республика может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

Ранее суд Евросоюза признал незаконной схему выдачи золотых паспортов на Мальте.