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Страны Евросоюза не приняли новый пакет санкций против РФ

Сийярто: страны ЕС не приняли новый пакет антироссийских санкций
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Новый пакет санкций Евросоюза против России не был принят на заседании глав МИД стран ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Подавляющее большинство здесь выступает за принятие новых пакетов санкций, но сегодня, по крайней мере, пока новый пакет не был принят», — сказал глава МИД Венгрии.

5 июля Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

9 июля Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против РФ.

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна заявил, что республика может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

Ранее суд Евросоюза признал незаконной схему выдачи золотых паспортов на Мальте.

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