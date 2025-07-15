Ирландский журналист пошутил об ультиматуме Трампа России

Ирландский журналист Чей Боуз иронично отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России. Об этом сообщается в соцсети X журналиста.

Боуз напомнил, что Трамп обещал разрешить российско-украинский конфликт за 24 часа. Журналист отметил, что американский лидер находится у власти уже 174 дня, а боевые действия все еще продолжаются.

По мнению Боуза, по такой логике у президента России Владимира Путина есть еще 8700 дней, чтобы завершить конфликт, этого «должно хватить».

14 июля Дональд Трамп заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины в 100% против РФ, если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней.

Также американский лидер пообещал Киеву новые поставки оружия, в том числе ЗРК Patriot. По его словам, они необходимы для защиты страны, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Ранее ужесточение риторики Трампа в адрес России связали с обидой на Путина.