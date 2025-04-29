Суд ЕС обязал Мальту прекратить выдавать «золотые паспорта»

Суд Евросоюза признал незаконной выдачу «золотых паспортов» на Мальте и обязал страну ее прекратить. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Государство — член Европейского союза не может предоставлять свое гражданство в обмен на заранее оговоренные платежи или инвестиции, так как это равносильно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», — решил суд.

Решение суда Евросоюза вынуждает Мальту отказаться от схемы «гражданство в обмен на инвестиции», в противном случае страна столкнется со штрафами.

В правительстве Мальты сообщили, что изучают юридические последствия этого решения, чтобы привести законодательство в соответствие с изложенными в постановлении суда принципами.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут продавать «золотые» виды на жительство (ВНЖ). Стоить такой ВНЖ будет $5 млн. Министр торговли США Говард Латник отмечал, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку.

Ранее власти Испании приняли решение отменить «золотые визы».