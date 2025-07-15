В Британии раскритиковали политику Трампа добиться «мира через силу»

Проводимая президентом США Дональдом Трампом политика, основанная на концепции мира через силу, выглядят как попытка запугать Россию. Такое мнение высказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, с этой «мантрой» покончено, как оказалось, Соединенные Штаты — не такое сильное государство, если пытаются заставить Россию согласиться на невыгодное для нее прекращение огня на Украине.

Меркурис сыронизировал, что результатом провала стал «недельный припадок в Белом доме». Аналитик обратил внимание, что «дерзкие комментарии Трампа» о президенте России Владимире Путине и обещания отправить Киеву ракеты выглядят как стремление оказать давление на Москву.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Киев воспринимает слова Трампа как сигнал для продолжения конфликта.