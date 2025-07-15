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В Британии раскритиковали политику Трампа добиться «мира через силу»

Аналитик Меркурис: политика Трампа выглядят как попытка запугать Россию
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Kevin Mohatt/Reuters

Проводимая президентом США Дональдом Трампом политика, основанная на концепции мира через силу, выглядят как попытка запугать Россию. Такое мнение высказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, с этой «мантрой» покончено, как оказалось, Соединенные Штаты — не такое сильное государство, если пытаются заставить Россию согласиться на невыгодное для нее прекращение огня на Украине.

Меркурис сыронизировал, что результатом провала стал «недельный припадок в Белом доме». Аналитик обратил внимание, что «дерзкие комментарии Трампа» о президенте России Владимире Путине и обещания отправить Киеву ракеты выглядят как стремление оказать давление на Москву.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Киев воспринимает слова Трампа как сигнал для продолжения конфликта.

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