Политолог высказался о последствиях требования Трампа к Зеленскому бомбить Москву

К заявлениям в СМИ о том, что глава Белого дома Дональд Трамп призывал президента Украины Владимира Зеленского усилить давление на Россию с помощью ударов по Москве и Санкт-Петербургу, стоит относиться скептически. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Нужно скептически относиться к любым утечкам в прессе, которые появляются особенно в изданиях вроде Washington Post, которое является не очень дружественным к администрации Трампа», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что если Вашингтон поставит Киеву дальнобойные ракеты, то это будет серьезной эскалацией.

«Трамп мог задавать какие-то вопросы Зеленскому, украинскому лобби, но пока мы не видели одобренных поставок дальнобойных ракет на Украину», — указал Дудаков.

По мнению политолога, даже если поставки вооружений от США будут, то они не повлияют на ситуацию на поле боя.

Накануне газета Washington Post написала о том, что Трамп потребовал от Зеленского усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу.

Ранее генсек НАТО рассказал о решении Трампа увеличить поставки оружия Украине.