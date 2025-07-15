На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог высказался о последствиях требования Трампа к Зеленскому бомбить Москву

Политолог Дудаков: поставка дальнобойных ракет Украине — это серьезная эскалация
true
true
true
close
Mystyslav Chernov/AP

К заявлениям в СМИ о том, что глава Белого дома Дональд Трамп призывал президента Украины Владимира Зеленского усилить давление на Россию с помощью ударов по Москве и Санкт-Петербургу, стоит относиться скептически. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Нужно скептически относиться к любым утечкам в прессе, которые появляются особенно в изданиях вроде Washington Post, которое является не очень дружественным к администрации Трампа», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что если Вашингтон поставит Киеву дальнобойные ракеты, то это будет серьезной эскалацией.

«Трамп мог задавать какие-то вопросы Зеленскому, украинскому лобби, но пока мы не видели одобренных поставок дальнобойных ракет на Украину», — указал Дудаков.

По мнению политолога, даже если поставки вооружений от США будут, то они не повлияют на ситуацию на поле боя.

Накануне газета Washington Post написала о том, что Трамп потребовал от Зеленского усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу.

Ранее генсек НАТО рассказал о решении Трампа увеличить поставки оружия Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами