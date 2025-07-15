Генсек НАТО рассказал о решении Трампа увеличить поставки оружия Украине

10 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил генсеку НАТО Марку Рютте о намерении значительно увеличить поставки оружия на Украину. Об этом Рютте заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам генсека НАТО, глава Белого дома позвонил ему в четверг и сказал, что Вашингтон хочет существенно усилить поставки оружия Киеву.

15 июля Рютте заявил, что американское оружие, которое будет поставляться на Украину через страны Североатлантического альянса, предназначено для немедленного применения в боевых действиях.

За день до этого Трамп заявил, что США и Европейский союз достигли соглашения о поставках оружия Украине. По условиям соглашения, Соединенные Штаты будут заниматься производством вооружения, а финансовое обеспечение поставок возьмет на себя Европа. Координация поставок будет осуществляться Организацией Североатлантического договора (НАТО) и американским представителем при альянсе Мэттью Уитакером.

Ранее в конгрессе США выступили против поставок оружия Киеву.