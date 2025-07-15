В Кремле заявили, что Россия не получает сигналов по срокам новой встречи с Украиной

Песков: РФ не получала сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что российская сторона пока не получала сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Украиной.

«Мы пока не получаем сигналов по срокам третьего раунда. Трудно сказать, с чем это связано», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Москва готова продолжать диалог с Киевом.

14 июля Песков уже сообщал о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной, однако Киев не спешит с его согласованием.

10 июля Песков заявил, что в Москве ждут от Киева четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, считает ли он, что мирный процесс застопорился. По его мнению, пока таких выводов делать нельзя.

16 мая в Стамбуле прошел первый раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Вторая встреча российской и украинской делегаций состоялась 2 июня в Турции. В тот же день журналисты ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что РФ и Украина планируют «в течение какого-то времени» провести третий раунд переговоров.

Ранее в МИД РФ рассказали, когда будет объявлена дата третьего раунда переговоров с Украиной.