Трампу посоветовали ставить ультиматумы Украине, а не России

Депутат Белик: если и ставить ультиматумы, то киевскому режиму, а не России

Президенту США Дональду Трампу следует ставить ультиматумы не России, а Украине, потому что именно Киев срывает процесс мирного решения конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Москва не раз заявляла об открытости к диалогу и желании положить конец украинскому кризису, но именно Киев раз за разом саботирует процесс мирного урегулирования и нарушает договоренности. Если и ставить ультиматумы, то недоговороспособному киевскому режиму, а не Москве», — подчеркнул он.

Сам ультиматум Трампа России депутат назвал «данью его «ястребиному» окружению», подчеркнув, что заявление американского президента не похоже на резкую конфронтационную риторику.

«Ультиматум в целом не окажет особого влияния на ситуацию. США при Трампе пытаются мягко самоустраниться, передав эстафету в поддержке Киева Европе», — подытожил Белик.

Депутат также обратил внимание на то, что в Европе и Украине оказались недовольны заявлением Трамп, поскольку «фактическая отсрочка» пошлин на 50 дней «взбесила отдельных представителей киевского режима».

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

Ранее в ультиматуме Трампа в адрес России заподозрили блеф.