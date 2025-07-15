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В ультиматуме Трампа в адрес России заподозрили блеф

NYT: в США считают, что Трамп не введет тарифы против стран, торгующих с Россией
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Ken Cedeno/Reuters

Американские аналитики считают, что президент США Дональд Трамп не введет пошлины против стран, торгующих с Россией, поскольку это приведет к обострению отношений Вашингтона с Пекином. Об этом пишет газета The New York Times.

«Эксперты также усомнились в достоверности угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины для торговых партнеров России», — говорится в сообщении издания.

Газета пишет, что масштабы взаимной торговли Китая с Россией, которые составляют почти $250 млрд в год, включая огромный импорт нефти, означают, что реализация этой угрозы вынудит Трампа пойти на конфронтацию с Пекином.

Аналитики считают маловероятным, что Трамп рискнет возобновить конфронтацию со второй по величине экономикой мира из-за Украины, пишет NYT.

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем ПВО Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование — «объявление оказалось скромнее, чем ожидали», пишет немецкий журнал Spiegel.

Ранее Трамп нашел единственный способ склонить Россию к миру.

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