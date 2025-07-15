В Кремле ответили на заявление Рютте о несерьезности делегации РФ в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что должность помощника президента РФ Владимира Мединского по табели о рангах выше министерской. Таким образом представитель Кремля ответил на заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что РФ не прислала серьезных людей на переговоры в Стамбуле.

«Ни в Вашингтоне, ни в Европе, ни в НАТО не утруждают себя, чтобы понять ситуацию де-факто и де-юре в российских коридорах власти. Мединский является помощником президента. По табелю старшинства эта должность выше, чем министр федеральный. То есть по нашей табели о рангах он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины», — сказал Песков.

Представитель Кремля допустил, что Рютте мог иметь в виду, что историк вряд ли может возглавлять делегацию. В этом случае пресс-секретарь предложил вспомнить, что сам генсек НАТО тоже является историком.

«Но вместе с тем я никогда от господина Рютте не слышал таких блестящих исторических параллелей, сравнений и экскурсов. От господина Рютте мы такого не слышали. От моего коллеги Мединского слышали неоднократно», — отметил Песков.

До этого Рютте заявил, что Россия отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле делегацию во главе с историком, что, по его мнению, является «несерьезным».

Генсек также особо отметил роль американского лидера Дональда Трампа, государственного секретаря Марко Рубио и специального посланника Стива Уиткоффа в организации переговорного процесса между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

До этого Мединский заявлял, что глубокие исторические познания помогают ему в ходе переговорного процесса.

Ранее стало известно, что СБУ не отменила розыск Мединского после начала переговоров.