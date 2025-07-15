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Генсек НАТО высказался об участии Мединского в переговорах

Генсек НАТО Рютте: Россия отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле историка
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Czarek Sokolowski/AP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле делегацию во главе с историком, что, по его мнению, является «несерьезным». Об этом сообщает агентство Reuters.

В качестве главы российской делегации на переговорах присутствовал помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Российская сторона не прислала серьезных людей на стамбульские переговоры. (...) Помню, я сам был в Турции по связанным с альянсом делам, в мае. Тогда мы действительно надавили на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. Но потом русские пришли с историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — заявил генсек военного блока.

Рютте подчеркнул, что именно американский лидер Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф смогли инициировать переговоры между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

До этого Мединский подчеркнул, что глубокие исторические познания оказывают ему значительную помощь в ходе переговорного процесса.

Ранее стало известно, что СБУ не отменила розыск Мединского после начала переговоров.

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