Украина не отменила розыск Мединского

Служба безопасности Украины (СБУ) не отменила розыск помощника президента РФ, главы переговорной группы в Стамбуле Владимира Мединского после начала переговоров между странами. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на базу.

Мединский был внесен в базу розыска МВД Украины в мае прошлого года. Еще в 2018 году он был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как подчеркивает агентство, он является единственным членом российской переговорной группы, который находится в розыске.

При этом Россия не объявляла в розыск никого из украинской делегации, в которую входят министр обороны Украины Рустем Умеров, замглавы МИД Сергей Кислица, первый замглавы МИД Александр Поклад, зампред СБУ Олег Луговской.

19 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Мединский доложил российскому президенту Владимиру Путину о своих контактах с украинской стороной.

Ранее Мединский заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжается.