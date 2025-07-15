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В МИД РФ оценили задачи НАТО в конфликте на Украине

МИД: в НАТО заинтересованы в максимальном затягивании конфликта для истощения РФ
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

По его словам, Россия отрицательно относится к поставкам Украине вооружений через НАТО.

«Это еще одно свидетельство того, что реально НАТО не заинтересована в мире», — сказал дипломат.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения о поставках оружия Украине. По условиям соглашения, США будут заниматься производством вооружения, а финансовое обеспечение поставок возьмет на себя Европа. Координация поставок будет осуществляться НАТО и постпредом США при объединении Мэттью Уитакером.

Газета Politico писала, что слова Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине через страны НАТО сильно смутили союзников. Пока непонятно, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и представители министерства обороны, и союзники США выразили негодование после пресс-конференции, на которой американский лидер заявил о плане поставок оружия Киеву.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.

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