Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт

В России начали серийный выпуск дрона «Князь Вандал» с тепловизором
close
Кадр видео: телеграм-канал НПЦ «Ушкуйник»

В Великом Новгороде научно-производственный центр «Ушкуйник» начал серийный выпуск оптоволоконного FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором. Об этом рассказал ТАСС глава центра Алексей Чадаев.

Он заявил, что при помощи этого БПЛА атаковать врага можно не только днем, но и ночью.

«Аппарат именно серийно пошел на фронт, а не только опытные экземпляры, как это было раньше», — пояснил Чадаев.

Как уточняет агентство, «Князь Вандал Новгородский» не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Его впервые протестировали в прошлом августе при вторжении ВСУ в Курскую область.

Два дня назад в зоне СВО заметили новый американский дрон. Этот беспилотник, способный вертикально взлетать и садиться, был разработан специалистами компании Martin UAV, после чего проект был передан Shield AI. В 2021 году Военно-морские силы США выбрали V-Bat для создания прототипа и тестирования использования дрона с военных кораблей.

Ранее российский беспилотник протаранил дрон ВСУ в Курской области и попал на видео.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами