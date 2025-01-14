Российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт

В Великом Новгороде научно-производственный центр «Ушкуйник» начал серийный выпуск оптоволоконного FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором. Об этом рассказал ТАСС глава центра Алексей Чадаев.

Он заявил, что при помощи этого БПЛА атаковать врага можно не только днем, но и ночью.

«Аппарат именно серийно пошел на фронт, а не только опытные экземпляры, как это было раньше», — пояснил Чадаев.

Как уточняет агентство, «Князь Вандал Новгородский» не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Его впервые протестировали в прошлом августе при вторжении ВСУ в Курскую область.

Два дня назад в зоне СВО заметили новый американский дрон. Этот беспилотник, способный вертикально взлетать и садиться, был разработан специалистами компании Martin UAV, после чего проект был передан Shield AI. В 2021 году Военно-морские силы США выбрали V-Bat для создания прототипа и тестирования использования дрона с военных кораблей.

Ранее российский беспилотник протаранил дрон ВСУ в Курской области и попал на видео.