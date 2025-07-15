Каллас назвала сроки согласования санкций Евросоюза против России

Страны Европейского союза (ЕС) очень близки к тому, чтобы 15 июля согласовать 18-й пакет санкций в отношении Российской Федерации. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

Она также выразила надежду на введение антироссийских санкций со стороны США. Такие меры, по ее мнению, смогут оказать давление на Москву в вопросе скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

Дипломат также рассчитывает, что страны «Большой семерки» (G7) смогут согласовать новый пониженный «потолок» цен на российскую нефть.

14 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил премьера Словакии Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России. По данным Bloomberg, Еврокомиссия готова предоставить Словакии «некоторые гарантии» в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России.

До этого глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна заявил, что республика может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

Ранее в Евросоюзе начали обсуждать 19-й пакет антироссийских санкций.