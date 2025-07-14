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В Чехии призвали Словакию не блокировать новые санкции против России

Премьер Чехии Фиала попросил Фицо не блокировать 18-й пакет санкций против России
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Milan Kammermayer/Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил премьера Словакии Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я верю, что Словакия, как наш ближайший партнер в регионе, будет учитывать свою ответственность перед общими европейскими ценностями свободы, безопасности и солидарности», — написал Фиала.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия готова предоставить Словакии «некоторые гарантии» в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России.

5 июля Словакия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

9 июля Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом (ЕС) 18-го пакета санкций против РФ.

Ранее Фицо раскрыл, при каких условиях Словакия поддержит санкции против России.

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