ЕК готова предоставить Словакии гарантии в обмен на прекращение блокировки санкций против РФ

Bloomberg: ЕК предложит гарантии для Словакии при одобрении санкций против России

Европейская комиссия (ЕК) готова предоставить Словакии «некоторые гарантии» в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Евросоюз (ЕС) рассматривают новое предложение о снижении порога цен на нефть из РФ, который в настоящее время составляет $60 за баррель, и его автоматическом пересмотре каждые три месяца в зависимости от рыночных цен. Ограничение будет установлено на уровне на 15% ниже рыночных цен, исходя из 10-недельного среднего значения, передают источники агентства.

»Братислава добивается уступок в плане ЕС по поэтапному отказу от российского газа. Исполнительная власть блока (Еврокомиссия. — «Газета.Ru») готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето», — говорится в сообщении.

5 июля Словакия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

9 июля Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом (ЕС) 18-го пакета санкций против РФ.

Ранее Фицо раскрыл, при каких условиях Словакия поддержит санкции против России.