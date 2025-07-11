На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕК готова предоставить Словакии гарантии в обмен на прекращение блокировки санкций против РФ

Bloomberg: ЕК предложит гарантии для Словакии при одобрении санкций против России
close
Yves Herman/Reuters

Европейская комиссия (ЕК) готова предоставить Словакии «некоторые гарантии» в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Евросоюз (ЕС) рассматривают новое предложение о снижении порога цен на нефть из РФ, который в настоящее время составляет $60 за баррель, и его автоматическом пересмотре каждые три месяца в зависимости от рыночных цен. Ограничение будет установлено на уровне на 15% ниже рыночных цен, исходя из 10-недельного среднего значения, передают источники агентства.

»Братислава добивается уступок в плане ЕС по поэтапному отказу от российского газа. Исполнительная власть блока (Еврокомиссия. — «Газета.Ru») готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето», — говорится в сообщении.

5 июля Словакия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

9 июля Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом (ЕС) 18-го пакета санкций против РФ.

Ранее Фицо раскрыл, при каких условиях Словакия поддержит санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами