В Евросоюзе начали обсуждать 19-й пакет антироссийских санкций

Чиновники Евросоюза на неофициальном уровне начали обсуждать 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил «Известиям» депутат Европарламента из Чехии Томаш Здеховски.

«Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии», — сказал он.

По его словам, чувствуется усталость от санкций — не политическая, а техническая. 18 предыдущих пакетов затронули большинство секторов российской экономики, поэтому теперь «внимание уделяется ужесточению контроля, расширению вторичных ограничений, уточнению экспортно-импортного контроля», отметил депутат.

14 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил премьера Словакии Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России. По данным Bloomberg, Еврокомиссия готова предоставить Словакии «некоторые гарантии» в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России.

До этого глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна сказал, что республика может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

Ранее стало известно, что Мальта препятствует одобрению 18-го пакета санкций ЕС против РФ.