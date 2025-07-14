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Зеленский заявил, что Трамп рассказал ему о встрече с генсеком НАТО

Зеленский заявил, что Трамп рассказал ему по телефону о встрече с Рютте
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Jaimi Joy/Reuters

Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп поделился с ним по телефону информацией о своей встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону», — пояснил Зеленский.

В понедельник, 14 июля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Марком Рютте. Как отметил американский лидер, речь идет о миллиардах долларов военной помощи, направляемой Украине через НАТО. Кроме того, Трамп анонсировал планы по введению импортных пошлин, достигающих почти 100%, в отношении России и государств, с которыми она ведет торговлю, если в течение пятидесятидневного периода Москва и Вашингтон не смогут достичь договоренности по разрешению конфликта на Украине. Одновременно политик высказал убежденность в том, что как Москва, так и Киев сделают шаги навстречу урегулированию. Завершая выступление, Трамп назвал президента России Владимира Путина «крутым парнем».

Ранее Трамп заявил, что «недоволен Россией».

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