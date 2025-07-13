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Рютте проведет переговоры с Трампом и главой Пентагона

Генсек НАТО проведет переговоры с Трампом и главой МО США Хегсетом 14-15 июля
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом 14-15 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча пройдет в Вашингтоне. Что станет темой обсуждения, неизвестно.

Также в США Рютте побеседует с конгрессменами.

В Гааге 24–25 июня прошел саммит НАТО, итогами которого остался доволен Трамп. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей.

По словам Рютте, его слова были выражением признательности, а если кто-то заслужит похвалы, то ее нужно ему воздать. Причиной похвалы Рютте стало продавленное Трампом соглашение о повышении расходов на оборону в бюджетах стран НАТО до 5% ВВП к 2035 году.

Ранее в Финляндии высказались о повышении военных расходов в НАТО.

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