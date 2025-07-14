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В МИД РФ назвали слова Рютте о Мединском абракадаброй

Захарова назвала слова Рютте о Мединском абракадаброй
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о главе российской делегации в Стамбуле Владимире Мединском — «абракадабра». Так отреагировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова на слова главы альянса о помощнике президента РФ.

Рютте ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин не прислал серьезных людей на переговоры с Украиной в Турцию. Представителей РФ, по словам генсека НАТО, возглавил «какой-то историк», а Киев под давлением Запада отправил «серьезную» делегацию.

«Этот «какой-то историк» — специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Владимир Ростиславович Мединский», — подчеркнула Захарова.

При этом представитель МИД отметила, что украинскую «серьезную» делегацию возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины Рустем Умеров, который «всю жизнь был менеджером в телефонной компании».

«Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить», — добавила Захарова.

5 июля Рютте заявил, что Россия якобы может помочь Китаю, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань». По его словам, китайский лидер в первую очередь обратится за помощью к Владимиру Путину, чтобы он якобы «отвлек США в Европе». По мнению генсека НАТО, чтобы не допустить этого, необходимо укреплять Североатлантический альянс и работать в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Пушков отреагировал на заявление генсека НАТО о Китае и России.

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