Генсек НАТО описал сценарий нападения Китая на Тайвань с помощью России

Рютте: если Китай решит захватить Тайвань, то он попросит Россию напасть на НАТО

Россия якобы может помочь Китаю, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью New York Times.

«Если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить... [президенту РФ Владимиру] Путину в Москву и сказать ему: «Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек [США] в Европе, напав на территорию НАТО», — сказал он.

По мнению Рютте, чтобы не допустить этого, необходимо укреплять Североатлантический альянс и работать в Индо-Тихоокеанском регионе. Генсек также отметил, что у НАТО имеется план на случай «нападения РФ на Эстонию».

26 июня издание The Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп поклялся союзникам по НАТО в Европе, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он остается главой Белого дома. Российские власти неоднократно заявляли, что не намерены начинать военные действия против государств альянса.

5 июня Си Цзиньпин в ходе беседы с Трампом заявил, что Соединенным Штатам следует относиться к тайваньскому вопросу с большой осторожностью и не позволить сепаратистам втянуть себя в конфликт с Китаем.

Ранее Путин удивил Китай ответом на провокационный вопрос западного журналиста о Тайване.