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Генсек НАТО описал сценарий нападения Китая на Тайвань с помощью России

Рютте: если Китай решит захватить Тайвань, то он попросит Россию напасть на НАТО
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Mikko Stig/Reuters

Россия якобы может помочь Китаю, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью New York Times.

«Если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить... [президенту РФ Владимиру] Путину в Москву и сказать ему: «Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек [США] в Европе, напав на территорию НАТО», — сказал он.

По мнению Рютте, чтобы не допустить этого, необходимо укреплять Североатлантический альянс и работать в Индо-Тихоокеанском регионе. Генсек также отметил, что у НАТО имеется план на случай «нападения РФ на Эстонию».

26 июня издание The Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп поклялся союзникам по НАТО в Европе, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он остается главой Белого дома. Российские власти неоднократно заявляли, что не намерены начинать военные действия против государств альянса.

5 июня Си Цзиньпин в ходе беседы с Трампом заявил, что Соединенным Штатам следует относиться к тайваньскому вопросу с большой осторожностью и не позволить сепаратистам втянуть себя в конфликт с Китаем.

Ранее Путин удивил Китай ответом на провокационный вопрос западного журналиста о Тайване.

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