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Пушков отреагировал на заявление генсека НАТО о Китае и России

Пушков: заявление генсека НАТО Рютте о Китае и России — нездоровые фантазии
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о Китае и России являются нездоровыми фантазиями. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Рютте в интервью New York Times заявил, что Россия якобы может помочь Китаю, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань». По его словам, чтобы не допустить этого, необходимо укреплять Североатлантический альянс и работать в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Генсек НАТО Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года», — заявил Пушков.

До этого газета The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп поклялся союзникам по НАТО в Европе, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он остается главой Белого дома. Российские власти неоднократно заявляли, что не намерены начинать военные действия против государств альянса.

Ранее Путин удивил Китай ответом на провокационный вопрос западного журналиста о Тайване.

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