В Кремле отреагировали на слова Писториуса об «убийстве российских солдат»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему трудно поверить в то, что министр обороны ФРГ Борис Писториус рассуждает о готовности убивать российских солдат во время войны. Его слова приводит РБК.

«Но, увы, это так», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков выразил мнение, что Германия «снова становится опасной».

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что слова Писториуса о готовности «убивать российских солдат» свидетельствует об очень слабой исторической памяти немецких министров.

Глава минобороны ФРГ в интервью для газеты Financial Times заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО.

Ранее Мерц исключил участие Германии в конфликте на Украине.