Писториус заявил о готовности Германии «убивать российских солдат» в случае конфликта

Немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» при нападении Москвы на любую из стран НАТО. Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью Financial Times.

Писториус выразил убеждение, что говорить о мире и разрядке на равных условиях можно только с позиции силы. Это необходимо не ради запугивания, а чтобы послать сигнал о желании жить в мире, но и продемонстрировать способность себя защитить.

«Он настаивал на том, что войска Германии, которая на протяжении многих лет придерживалась культуры военной сдержанности после ужасов Второй мировой войны, будут готовы убить российских солдат в случае нападения Москвы на государство-член НАТО», — говорится в тексте.

Писториус напомнил, что британцы, американцы и французы защищали восточный фланг НАТО. Сегодня там находятся страны Балтии и Польша, в связи с чем Берлин должен внести свой вклад, подчеркнул политик. Министр обороны ФРГ заверил, что Берлин готов ответить, «если сдерживание не сработает и Россия нападет».

«Но я бы вам посоветовал просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады. Они прекрасно знают свою работу», — сказал Писториус.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что считает «совершенно неприемлемой» политику президента России Владимира Путина.

Ранее Мерц исключил участие Германии в конфликте на Украине.