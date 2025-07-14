В Госдуме ответили на угрозу министра обороны ФРГ «убивать российских солдат»

Депутат Чепа заявил, что в России готовы напомнить историю Писториусу и всем немцам

Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности немцев «убивать российских солдат» свидетельствует об очень слабой исторической памяти немецких министров. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Потомки нацистов очень быстро получат ответ от российских военных, в этом они могут не сомневаться. Вообще подобные заявления свидетельствуют об очень слабой исторической памяти немцев. Однако мы всегда готовы им напомнить историю», — заявил депутат.

Даже если немецкие или французские войска зайдут на территорию Украины, то они будут целью номер один для наших вооруженных сил и их уничтожат очень быстро, добавил Чепа.

Министр обороны ФРГ в интервью для газеты Financial Times заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО.

«Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, то делать это можно только с позиции силы. Это нужно не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять: мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или не сможем себя защитить», — пояснил Писториус.

Ранее в Германии высказались о поставках Patriot на Украину.