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Трамп усомнился в необходимости проекта о санкциях против России

Трамп заявил Рютте о сомнениях в необходимости принятия новых санкций против РФ
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против России, который находится на рассмотрении в американском сенате. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они (американские законодатели. — «Газета.Ru») этим занимаются», — сказал Трамп.

9 июля американский сенатор Линдси Грэм заявил, что сенат США вскоре рассмотрит законопроект о «жестких санкциях» не только против России, но и против Индии с Китаем, которые покупают российские энергоресурсы и «финансируют военную машину [президента России Владимира] Путина». Грэм утверждает, что когда речь заходит о Путине и тех, кто его поддерживает, «пришло время изменить правила игры».

14 июля Трамп заявил, что «недоволен Россией», и объявил о намерении ввести жесткие вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если конфликт на Украине не решится за следующие 50 дней.

Ранее на Украине призвали страны Запада согласовать давление на Россию.

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