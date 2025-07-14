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На Украине призвали страны Запада согласовать давление на Россию

Сибига: пришло время ввести строгие санкции против РФ и согласовать их с США
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пришло время ввести строгие санкции против России и согласовать это давление с США. Об этом заявил глава МИД Украина Андрей Сибига, обращаясь к странам Запада, его слова приводит агентство Bloomberg.

До этого президент США Дональд Трамп анонсировал, что 14 июля сделает важное заявление по поводу России, однако не раскрыл его содержание.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что глава Белого дома в своем «большом заявлении», вероятнее всего, объявит о возобновлении поставок оружия Украине и новых санкциях против России, однако продолжит диалог с Москвой.

14 июля американский сенатор Линдси Грэм сообщил о подготовке конгрессом США «беспрецедентных ограничений» в отношении России. Грэм связал эту инициативу с предстоящим выступлением Дональда Трампа, при этом деталей раскрывать не стал.

Ранее спецпосланник Трампа прибыл на Украину.

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