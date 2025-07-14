Трамп оценил потенциал России в торговле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал невероятным потенциал России, в том числе в сфере торговли. Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет РИА Новости.

«И знаете, у него (президента РФ Владимира Путина) отличная страна для торговли и других вещей, если бы они могли использовать свои активы не для войны, а в других целях», — сказал он.

Незадолго до этого Трасп сообщил, что часто созванивается с Путиным.

14 июля Трамп провел встречу с генеральным секретарем НАТО Рютте, которая состоялась в Белом Доме. Главной темой обсуждения стал украинский кризис. Он отметил, что союзники Соединенных Штатов смогут выделить 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для Украины.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы».

Ранее Трамп высказался о друзьях и врагах, которые «обдирали» США десятилетиями.