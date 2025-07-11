Зеленский заявил о возобновлении поставок американского оружия на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений на Украину. Соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале Зеленского.

По словам Зеленского, Украина получила «подтверждающие сигналы».

«У нас есть политические сигналы самого высокого уровня, особенно от США, от наших европейских друзей. По всем докладам — поставки возобновлены», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия на Украину представляют собой бизнес, в котором от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

О планах по продаже оружия НАТО Трамп заявил в ночь на 11 июля. По его словам, союзники Соединенных Штатов по альянсу будут финансировать американские вооружения для Украины. При этом Трамп отметил, что о поставках оружия Штаты и блок договорились на саммите НАТО в прошлом месяце.

10 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Штатов ведет активные переговоры с союзниками о поставках Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. В числе потенциальных доноров он назвал Испанию и Германию.

Ранее Рубио заявил о предложениях по Украине, которые ранее не озвучивались.