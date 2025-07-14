На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался о друзьях и врагах, которые «обдирали» США десятилетиями

Трамп: друзья и враги десятилетиями обдирали США в вопросах торговли и армии
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что друзья и враги десятилетиями «обдирали» его страну в вопросах торговли и армии.

«Это обошлось в триллионы долларов, и дальше так продолжаться не может — да и никогда не должно было! Другим странам следует сказать: «Спасибо за многолетний бесплатный проезд, но теперь вы должны делать то, что правильно для Америки». А мы ответим: «Спасибо за понимание нашей ситуации. Очень ценим это!»» — написал Трамп.

В марте американский лидер также обвинил страны Европы в том, что они в течение многих лет экономически эксплуатировали США и де-факто были нахлебниками США. По его словам, некоторые из стран Евросоюза в течение 45 лет «обдирали» США, когда те «были мягкими и слабыми», что стало одной из причин рекордного госдолга в размере $36 трлн. Это не первый за последнее время явный выпад американской администрации в адрес Евросоюза. Незадолго до этого подобным мнением поделился и вице-президент Джей Ди Вэнс.

12 июля Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти стран, на которые распространяется это решение, примут аналогичное решение, то Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Ранее ЕС подготовил ответные пошлины на товары из США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами