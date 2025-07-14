Трамп высказался о друзьях и врагах, которые «обдирали» США десятилетиями

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что друзья и враги десятилетиями «обдирали» его страну в вопросах торговли и армии.

«Это обошлось в триллионы долларов, и дальше так продолжаться не может — да и никогда не должно было! Другим странам следует сказать: «Спасибо за многолетний бесплатный проезд, но теперь вы должны делать то, что правильно для Америки». А мы ответим: «Спасибо за понимание нашей ситуации. Очень ценим это!»» — написал Трамп.

В марте американский лидер также обвинил страны Европы в том, что они в течение многих лет экономически эксплуатировали США и де-факто были нахлебниками США. По его словам, некоторые из стран Евросоюза в течение 45 лет «обдирали» США, когда те «были мягкими и слабыми», что стало одной из причин рекордного госдолга в размере $36 трлн. Это не первый за последнее время явный выпад американской администрации в адрес Евросоюза. Незадолго до этого подобным мнением поделился и вице-президент Джей Ди Вэнс.

12 июля Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти стран, на которые распространяется это решение, примут аналогичное решение, то Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Ранее ЕС подготовил ответные пошлины на товары из США.