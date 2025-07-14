В Раде высказались о возможном назначении Свириденко на пост премьера Украины

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила в своем Telegram-канале, что глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак станет фактическим премьер-министром страны в случае назначения нынешнего вице-премьера главой кабмина.

«Все равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович. Но именно он, напрямую и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером», — поделилась своим мнением политик.

Безуглая высказалась о предложении Зеленского назначить премьером действующего министра экономики и вице-премьера Украины Юлию Свириденко, отметив, что это право Верховной рады по конституции Украины. Она считает, что Ермак «испугался брать на себя ответственность и спрятался за женщину». Политик также добавила, что назначение Ермака на пост премьера укрепило бы его положение в политике.

13 июля президент Украины объявил о предстоящих изменениях в структуре исполнительной власти страны. Он уточнил, что трансформация коснется сферы обороны и всех проектов, направленных на устойчивость государства.

14 июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возглавит министерство обороны в обновленном правительстве страны. В свою очередь Рустем Умеров станет послом Киева в США. Ожидается, что место Шмыгаля займет Свириденко.

Ранее экс-нардеп связал назначение Свириденко премьером Украины с визитом Келлога.