Возобновление поставок оружия Украине странами Запада — безответственный шаг. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Это, как если бы пожарная команда, запоздало прибывшая для тушения горящего дома, абсолютно не обращая внимания на мольбы и крики людей в окнах, вдруг стала тушить пожар под давлением из рукавов, наполненных взрывоопасной смесью», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что решение о поставках оружия идет вразрез с миротворческими усилиями, направленными на урегулирование конфликта на Украине.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы».

12 июля издание Politico сообщило, что администрация США рассматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн. По его данным, американский лидер Дональд Трамп может задействовать президентские полномочия для передачи техники со складов Пентагона без согласования с Конгрессом.

Ранее в Британии заявили, что РФ «всерьез» допускает ядерный удар по Украине.