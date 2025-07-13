На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскритиковали возобновление поставок оружия Украине

Депутат Шеремет назвал продолжение поставок оружия Киеву безответственным шагом
true
true
true
close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Возобновление поставок оружия Украине странами Запада — безответственный шаг. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Это, как если бы пожарная команда, запоздало прибывшая для тушения горящего дома, абсолютно не обращая внимания на мольбы и крики людей в окнах, вдруг стала тушить пожар под давлением из рукавов, наполненных взрывоопасной смесью», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что решение о поставках оружия идет вразрез с миротворческими усилиями, направленными на урегулирование конфликта на Украине.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы».

12 июля издание Politico сообщило, что администрация США рассматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн. По его данным, американский лидер Дональд Трамп может задействовать президентские полномочия для передачи техники со складов Пентагона без согласования с Конгрессом.

Ранее в Британии заявили, что РФ «всерьез» допускает ядерный удар по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами