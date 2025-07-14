В Кремле прокомментировали визит спецпосланника Трампа в Киев

У России нет ожиданий от визита в Киев спецпосланника президента США по вопросу Украины Кита Келлога, однако для Москвы важно, чтобы политик продолжил там посреднические усилия Вашингтона по завершению конфликта. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для нас же очень важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента [США Дональда] Трампа продолжил усилия по посредническим услугам в рамках российско-украинского урегулирования», — заявил представитель Кремля.

14 июля Келлог прибыл на Украину с рабочим визитом. Предполагается, что американский чиновник проведет в Киеве всю неделю.

Эмиссар обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона и перспективы украинских войск в зоне боевых действий. По словам политика, власти Украины рассчитывают, что США проявят понимание при обсуждении способов «принуждения РФ к миру».

Ранее Трампа предостерегли «от главной ошибки в своей жизни» в отношении России.