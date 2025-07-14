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Москалькова рассказала подробности о курянах, находящихся на Украине

Москалькова: жители Курской области, находящиеся на Украине, обеспечены питанием
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Максим Блинов/РИА Новости

Тридцать жителей Курской области, которые остаются на территории Украины в Сумской области, обеспечены питанием и медикаментами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Постоянно держу связь с Международным Комитетом Красного Креста, они посещают наших граждан. Посещают также и представители украинского омбудсмена», — заявила она.

По словам Москальковой, жители Курской области обеспечены всем необходимым, однако тревога российской стороны не снижает тревогу и необходимость бороться за них.

Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин, просил сделать все возможное для освобождения курян и обеспечить их возвращение на родину.

До этого омбудсмен сообщила, что условия, которые выдвинула Украина по вопросу возвращения в Россию вывезенных жителей Курской области, незаконны. Она отметила, что изначально Украина возвращала жителей российского региона без каких-либо условий.

9 июля Москалькова направила письмо папе Римскому Льву XIV с просьбой посодействовать в возвращении мирных россиян с территории Украины. Омбудсмен уточнила, что телеграмма была направлена около трех недель назад через нунция.

Ранее в РФ анонсировали скорое возвращение на Украину пяти детей из списка Киева.

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