Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила письмо папе Римскому Льву XIV с просьбой посодействовать в возвращении мирных россиян с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время 30 российских граждан находятся в Сумах. Аппарат Москальковой говорил с представителями Международного комитета Красного Креста, чтобы россиянине были обеспечены всей необходимой гуманитарной помощью: питанием, одеждой, медикаментами. Ведутся переговоры о возвращении этих людей, рассказала омбудсмен.

«Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам и нравственности», — поделилась Москалькова на встрече с журналистами.

Она уточнила, что телеграмма была направлена около трех недель назад через нунция.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Также у украинского лидера запланирована встреча с папой Римским.

10-11 июля 2025 года в Риме пройдет конференция по восстановлению Украины, которую будет принимать премьер-министр страны Джорджа Мэлони. Информацию о поездке Зеленского до этого не анонсировали.

Ранее самолет Ил-76МД с группой российских военнослужащих, вернувшихся в рамках обмена, приземлился в Подмосковье.