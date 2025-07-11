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Омбудсмен осудила Украину за выдвижение условий для возвращения мирных жителей

Москалькова: условия Украины по обмену жителей Курской области незаконны
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Максим Блинов/РИА Новости

Условия, которые выдвинула Украина по вопросу возвращения в Россию вывезенных жителей Курской области, незаконны. Об этом в интервью РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что изначально Украина возвращала жителей российского региона без каких-либо условий.

«Но дальше стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса, что, конечно, совершенно незаконно, несправедливо и безнравственно», — сказала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека добавила, что вопрос о возвращении вывезенных граждан РФ позволили поднять переговоры в Стамбуле. В ходе встречи стороны договорились вернуть всех оставшихся жителей Курской области. Однако в настоящее время Украина передала только двоих из 32 человек, подчеркнула Москалькова.

9 июля Москалькова направила письмо папе Римскому Льву XIV с просьбой посодействовать в возвращении мирных россиян с территории Украины. Омбудсмен уточнила, что телеграмма была направлена около трех недель назад через нунция.

Ранее в РФ анонсировали скорое возвращение на Украину пяти детей из списка Киева.

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