Зеленский опроверг информацию о возможной отставке премьера Украины

Зеленский: разговора об отставке с премьер-министром Украины Шмыгалем не было

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами опроверг слухи о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Его слова приводит украинское информационное агентство Униан.

«Если бы я решил сменить премьер-министра, я бы в первую очередь сказал бы ему об этом. Разговора об отставке с премьер-министром у меня не было», — сказал он.

Глава украинской администрации подчеркнул, что сотрудничает со Шмыгалем на протяжении долгого времени и уважает его.

16 июня украинский нардеп Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что офис президента Украины планирует отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначить на его место министра экономики Юлию Свириденко.

Причинами такой перестановки он назвал потерю доверия к правительству и большое количество провалов, особенно в экономико-бюджетной сфере. Также, по словам Железняка, властям нужно показать «хоть какое-то обновление», так как выборов в стране в ближайшее время не будет.

Ранее на Украине отправили в отставку первого замминистра обороны.