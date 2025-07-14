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Зеленский раскрыл детали встречи со спецпосланником Трампа в Киеве

Зеленский обсудил с Келлогом укрепление обороны Украины и закупку вооружений
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UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Киеве. Сообщение появилось на странице украинского лидера в соцсети Х.

Зеленский рассказал, что во время встречи они с Келлогом обсудили пути мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, что страны могут вместе сделать, чтобы приблизить мир.

«Это включает в себя укрепление противовоздушной обороны Украины, совместное производство и закупку оборонного вооружения в сотрудничестве с Европой», — написал Зеленский.

Он также добавил, что необходимо ввести новые санкции против России и против тех стран, которые ей помогают.

14 июля Кит Келлог прибыл на Украину с рабочим визитом. Предполагается, что американский чиновник проведет в Киеве всю неделю.

Политолог Владимир Фесенко предположил, что главная цель визита Келлога на Украину — оценить своими глазами ситуацию в стране. Эксперт также не исключил, что спецпредставитель Трампа поднимет вопрос человеческого потенциала «из-за нехватки бойцов на фронте».

Кроме того, Фесенко считает, что американский политик может заинтересоваться «политическими изменениями» в правительстве Украины, которые, вероятно, произойдут в течение недели.

Ранее эксперт предположил, что Трамп готовит в «большом заявлении» о России.

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