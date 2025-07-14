Эксперт предположил, что Трамп готовит в своей речи о России

Американский лидер Дональд Трамп, вероятнее всего, объявит о поставках оружия Украине и санкциях против России, однако продолжит диалог с Москвой. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его мнению, будут «хорошие и плохие новости как для России, так и для Украины». Киев получит новое оружие, но не в том масштабе, что раньше, а потребности республики будет оплачивать Европа, предположил эксперт. Также Трамп, скорее всего, объявит новые санкции в отношении Москвы, но продолжит вести диалог с Владимиром Путиным, указал Блохин.

«Очевидно, что поставки оружия на Украину, санкции перечеркнут все предыдущие попытки по нормализации отношений с Россией. Я думаю, что сам Трамп себя дискредитирует. Потому что, если все эти меры будут приняты, он будет мало чем отличаться от Байдена и его политика будет в большей степени консолидировать Россию и Китай на антиамериканской основе», — заявил политолог.

Блохин подчеркнул, что действия Трампа станут негативным шагом, однако потенциальные санкции будут либо временными, либо «секторальными» и не в полном объеме.

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